Investissements : Achetez votre maison à l’aide d’un PEL

Destiné à faciliter l’acquisition d’un bien immobilier, le plan épargne logement (PEL) est une solution intéressante pour financer l’achat d’une maison neuve.

Pourquoi opter pour un Plan épargne logement (PEL) ?

Alors que le taux de rémunération du livret A a été fixé à 3 % jusqu'en janvier 2025, il existe aussi des alternatives d’épargne intéressantes et avantageuses pour se constituer un apport et financer des projets tels que la construction d’une maison individuelle.

Par exemple, le plan épargne logement (PEL). Son but est de vous permettre d’obtenir un prêt à taux intéressant, dans le cadre de l’achat du logement principal du titulaire du prêt.

Pour faire simple, le PEL permet d’épargner en vue d’emprunter. Une solution alternative ou complémentaire au crédit immobilier pas cher que recherchent nombre de primo accédants à la propriété...

Quelles sont les conditions pour ouvrir un PEL ?

A l’ouverture (sans frais) d’un plan épargne logement auprès d’un organisme bancaire, il faut effectuer un dépôt minimal de 225 €. Par la suite, il est nécessaire de verser un minimum de 45 € par mois. Votre banque pourra vous proposer une périodicité de versement adaptée à vos moyens. Vous pourrez ainsi préférer le versement par trimestre (135 €) ou par semestre (270 €). En somme, vous serez tenu de verser au moins 540 € par an. Vous pourrez à tout moment augmenter ou diminuer le montant de vos versements réguliers.

Chaque membre d’un même foyer peut souscrire à cette solution d’épargne. Il n’y a par ailleurs aucune condition d’âge pour ouvrir un PEL. Les enfants peuvent donc être titulaires de ce genre d’épargne.

A savoir : la réforme du PEL intervenue en 2011 ne permet plus de financer l’acquisition ou la construction de tout autre bien autre que la résidence principale à compter du 1er mars 2011. Est donc exclue du dispositif l’achat d’une maison secondaire. Cela a eu pour corrolaire que nombre de propriétaires se sont lançés dans la réalisation de travaux de rénovation plutôt que l'achat pour ce type de bien immobilier

Quel est le taux d’intérêt d’un PEL ?

La rémunération du PEL est fixée à 2,50 % pour tous les plans ouverts depuis le 1er mars 2011. Celle-ci n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, bien que des prélèvements sociaux de 15,5 % seront ponctionnés chaque année, ramenant le taux d’intérêt à 2,11 %

Quelle est la durée d’un PEL ?

La durée minimum légale de détention d’un PEL s’élève à quatre ans. Vous pouvez toutefois le clôturer avant si vous avez besoin, mais vous perdrez tous les avantages du plan, à savoir le droit à prêts et la prime d’Etat. Arrivé au quatrième anniversaire depuis l’ouverture de votre PEL, vous pouvez retirer l’intégralité de la somme acquise avec les intérêts. Vous gardez pendant un an la possibilité de solliciter un prêt immobilier aux conditions du PEL.

Acheter un bien immobilier avec un PEL

Utiliser un PEL pour financer l’achat d’un bien immobilier tel qu’une maison individuelle peut constituer un réel coup de pouce. Ainsi, grâce au montant collecté et à la Prime d’Etat perçue, vous aurez augmenté substantiellement votre apport personnel. Vous aurez ainsi de solides arguments à fournir à votre banquier pour pouvoir négocier des conditions d’emprunt préférentielles, et accéder à un montant d’investissement plus important, pour un montant de remboursement identique.



Pour conclure, le Plan Epargne Logement est un excellent outil pour optimiser l’aspect financier d’un projet d’achat immobilier.

Le plafond de l’épargne, intérêts non compris, est fixé à hauteur de 61.200 €.

Pour aller plus loin : le Prêt action logement (PAL)

Anciennement baptisé prêt 1 % est une aide accordée à certains salariés du privé pour financer l'achat de leur résidence principale.

La durée du Prêt action logement s'étale au maximum sur 20 ans et ne peut dépasser 30 % du montant total de l'opération immobilière. Historiquement, en fonction de la zone d'implantation du bien – comme pour le PTZ 2023 – le montant varie de 7000 € à 25 000 €.



Zone A et A bis : 15.000 et 25.000 €



Zone B1 : 15.000 et 20.000 €



Zone B2 : 7.000 et 15.000 €



Zone C : 7.000 et 10.000 €



Pour plus de conseils, vous pouvez consulter nos guides investissements.